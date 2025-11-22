Kilis'te kaçak süt ürünü üretimi yapan işletmeye 315 bin lira ceza kesildi

- Kilis'te hijyen kurallarını ihlal eden bir yoğurt ve peynir imalathanesi kapatıldı.
- İşletmeye 315 bin 896 TL ceza verildi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Sağlıksız koşullarda üretilen ürünler imha edildi.
Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre merkeze bağlı Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yoğurt ve peynir imalathanesinde üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edildi.
Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durduruldu.
Hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler toplanarak imha edildi.
315 BİN LİRA CEZA
İmalathaneye 315 bin 896 TL idari para cezası uygulanırken işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.