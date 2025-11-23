Abone ol: Google News

Kırıkkale'de at gezintisi faciayla sonuçlandı

Karacaali köyünde atıyla gezinti yaparken demir direğe çarparak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 21:23
Kırıkkale'de at gezintisi faciayla sonuçlandı
  • Kırıkkale'nin Karacaali köyünde Emrah Kavlak, atla gezinti yaparken elektrik direğine çarptı.
  • Ağır yaralanan Kavlak, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde 46 yaşındaki Emrah Kavlak, kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kavlak’ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3. Sayfa Haberleri