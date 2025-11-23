Kırıkkale'de at gezintisi faciayla sonuçlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale'nin Karacaali köyünde 46 yaşındaki Emrah Kavlak, kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kavlak’ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.