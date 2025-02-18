Kırıkkale'de cezaevi ring aracı devrildi: 9 yaralı

İHA

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55. kilometresinde, M.S.T. (38) idaresindeki 71 EN 680 plakalı midibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7 JANDARMA PERSONELİ VE 2 MAHKUM YARALANDI

Kazada M.S. (36), M.Ö. (25), M.K. (29), E.H.Ç. (28), E.K. (27), M.A. (28), A.Ö. (27) isimli jandarma personeli ile 2 mahkum yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapatılan karayolu, aracın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.