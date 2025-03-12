Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu düzenlendi

İHA
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sürüyor..
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen H.B. isimli şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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