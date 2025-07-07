Kırıkkale'de iddiaya girip Kızılırmak'a atlayan genç aranıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde 4 Temmuz günü meydana gelen olayda, 4 arkadaş Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

4 arkadaştan biri olan 27 yaşındaki Ahmet Kanbur, ilçedeki köprüde arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu suya atladı.

SUYUN ÜZERİNDE HAREKETSİZ KALDIĞI FARK EDİLDİ

Bu anlar, arkadaşlarından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atlayış sonrası suyun yüzeyinde hareketsiz kaldığı fark edilen Kanbur için ekiplerden yardım istendi.

GENÇTEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Ankara'dan polis dalgıçlar ile birlikte AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk gün yapılan aramalarda dalgıçlar su altında tarama yaparken, AFAD ekipleri de botlarla kıyı boyunca arama yaptı.

Ekipler, havadan drone'larla da ırmak kıyılarını tarıyor. Kaybolan genci bulmak için görevlendirilen ekip sayısı artırıldı.

Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği bildirildi.