Kırıkkale'de kamyonla traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de Kırşehir kara yolu Hayvan Barınağı mevkisinde N.O. idaresindeki kamyon, banket üzerinde seyreden İsmail Bostancı'nın kullandığı traktöre çarptı.
Odun yüklü olan traktör çarpmanın şiddetiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık görevlileri traktör sürücüsü İsmail Bostancı'nın olay yerinde hayatının kaybettiğini belirledi.
Traktörde sıkışan B.B. (35), itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından Bostancı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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