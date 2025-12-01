Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs mutfak dolabında yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale'de suçla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞAHSIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Hakkında 'başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma' suçundan 5 yıl 7 ay, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K.'nin polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde dayısının evinde olduğu tespit edildi.

MUTFAK DOLABININ İÇİNDE YAKALANDI

Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla evde arama yapan polis, firari şahsı saklandığı mutfak dolabının içinde yakaladı.

Gözaltına alınan firarinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.