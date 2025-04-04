Kırıkkale'de koku faciası: 23 hayvan telef oldu

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Sakin Ulusoy (49), her gün olduğu gibi 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçirdiği sırada yoğun bir kokuyla karşılaştı.

Dere yatağından akan atık suyun yaydığı keskin koku hayvanları etkiledi.

Zehirlendiği iddia edilen hayvanlardan 23'ü olay yerinde telef olurken 76'sı köylülerin ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Telef oldu sanılan bir hayvan da ekiplerin müdahalesiyle menfezden çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın talimatıyla bölgede inceleme başlattı.

Uzman ekipler menfezden akan sudan numune alırken telef olan hayvanlar üzerinde de inceleme başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, olay yerinde bulunan vatandaşlara yaptığı açıklamada hayvanların ölüm nedeninin yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.