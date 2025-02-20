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İHA

Kırıkkale'de D765 kara yolu Hasandede köyü yakınlarında 17 yaşındaki İ.S.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.