Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.

İKİ KİŞİNİN EVİNDE ARAMA

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.E.A. ve Ş.T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 115 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.