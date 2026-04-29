Adana'da emekli maaşını çeksin diye güvendiği kiracısı, 350 bin liralık kredi çekti

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut, 2 katlı müstakil evinin 1. katını S.D. ve eşine kiraya verdi.

Yaşlı kadının güvenini kazanan çift, bir süre sonra Karabulut'un emekli maaşını bankaya gidip çektiğini öğrenip, "Bankaya gidip sıra bekleme, ATM'den emekli maaşını çekelim." teklifinde bulundu.

Kiracısına güvenen yaşlı kadın, banka kartını kiracısına verdi.

CEP TELEFONUNU DA ALIP KREDİ ÇEKTİ

Çift, yaşlı kadının cep telefonunu da "Güncelleme yapacağız." diyerek aldı ve iddiaya göre bankacılık uygulamasına girip, 350 bin TL kredi çekti.

Çift, bu krediyi de kendi hesaplarına aktardı.

3 AY EMEKLİ MAAŞINI CEPLERİNDEN ÖDEDİLER

Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, yaşlı kadın bu olayı anlamasın diye de 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın." diyerek verdi.

BANKAYA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim." diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var." dediğinde gerçeği öğrendi.

Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip, eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti.

ÇALIŞTI, BULAŞIK YIKADI, BORCUNU ÖDEDİ

Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup, kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı.

Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

"BU EVİ DE ELİMDEN ALACAKLARDI"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. 'Bankaya gidelim, maaşını çekelim' dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da 'güncelleyelim' diyerek alıp işlem yaptılar."

"MAAŞIMI ÇEKMEK İSTEDİĞİM BANKA KREDİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Banka görevlisinin söyledikleriyle gerçeği öğrendiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Ayın 18'i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp 'maaşın yatmış' diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim."

"BANA HİÇBİR ÖDEME YAPMADILAR AMA 'ÖDEDİK' DİYORLARMIŞ"

Şikayetçi olduğunu belirten Şenel Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bankadan çıkınca onları arayıp 'paramı nasıl çekebiliyorsunuz, utanmıyor musunuz, sizi karakola şikayet edeceğim' dedim. Eve gelip 'çıkın' dedim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum.

Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'ödedik' diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Benim paramla arabalarını değiştirdiler. Paramı versinler, yoksa davamdan vazgeçmeyeceğim."

İddiaların odağındaki S.D.'ye ise ulaşılamadı.