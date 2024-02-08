Kırıkkale'de yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D., C.Y. ve M.V.Ö. ile D.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)