Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İHA
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atılıyor..
Bu kapsamda Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
1 TUTUKLAMA
Yapılan çalışmalar kapsamında E.Ö. ve D.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 15 adet sentetik ecza ve 4,75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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