Kırklareli’de 6 kişiye mezar olan işletmenin sahibi tutuklandı İğneada beldesinde yaşanan sel sonucu 6 kişiye mezar olan ruhsatsız işletmenin sahibi de tutuklandı.

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İHA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı.

Yurt dışına kaçarken yakalandı

Soruşturma kapsamında aranan işletme sahibi Bülent B’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerinde 12 bin 200 dolar ele geçirildi

Öte yandan Bülent B’nin üzerinde 12 bin 200 dolar ile pasaport ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)