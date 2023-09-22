İHA
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı.
Yurt dışına kaçarken yakalandı
Soruşturma kapsamında aranan işletme sahibi Bülent B’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üzerinde 12 bin 200 dolar ele geçirildi
Öte yandan Bülent B’nin üzerinde 12 bin 200 dolar ile pasaport ele geçirildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)