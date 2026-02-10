Kırklareli'de uyuşturucu imal edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı

- Kırklareli'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.
- Operasyon sırasında 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kırklareli'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi.
ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.