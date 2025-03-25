Kırklareli’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı

İHA
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Ümit D. yönetimindeki otomobil ile Erhan Gökdağlı idaresindeki otomobil çarpıştı.
Olayda, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralana iki sürücüyü Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.
Sürücülerden Erhan Gökdağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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