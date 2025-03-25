Haberler



3. Sayfa



Kırklareli’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı

Kırklareli’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.