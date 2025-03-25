Kırklareli’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı
İHA

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Ümit D. yönetimindeki otomobil ile Erhan Gökdağlı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Olayda, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralana iki sürücüyü Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.

Sürücülerden Erhan Gökdağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor