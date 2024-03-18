Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın yaptı.
Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
13 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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