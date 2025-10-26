Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye iadesi yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadele hız kesmeden sürüyor.

Yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen 'huzur' ve 'güvenlik' çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

BAŞARILI OPERASYONLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 10 suçlunun Türkiye'ye iadesinin yapıldığını duyurdu.

"10 SUÇLUNUN TÜRKİYE'YE İADESİ YAPILDI"

Operasyonların detaylarını aktaran Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Kırmızı bültenle aradığımız 9 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 1 suçluyu, Almanya (3), Gürcistan (3), Rusya (2), Belçika ve Bulgaristan'dan ülkemize getirdik.



Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

SUÇLULARI VE SUÇLARINI PAYLAŞTI

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da,

'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da,

'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da,

'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da,

'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, şartlı tahliyenin geri alınması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da,

'yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da,

'silahlı yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da,

'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da,

'dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da,

'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi."

"MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"