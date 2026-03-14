Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki maçı için dikkat çeken iddia

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunun 7 puan gerisine düşecek.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

RIDVAN HOCA'DAN GAZİANTEP İDDİASI

Dilmen, lider Galatasaray'ın kazanması halinde 7 puan geriye düşecek sarı-lacivertli takımın futbolunu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini sorguladı.

Dilmen, ayrıca sarı-lacivertlilerin salı günü Kadıköy'de oynayacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"10-15 BİN KİŞİ BAŞKA AMAÇLA GİDER"

Gaziantep FK maçında Chobani Stadyumu'ndaki atmosferin merak edildiğinin söylenmesi sonrası Rıdvan Dilmen, "Atmosfer mi? Galatasaray, Başakşehir'i yenerse... 10-15 bin kişi başka amaçla gider." ifadelerini kullandı.

"TALISCA VE ASENSIO OLMASAYDI NE OLACAKTI?"

Dilmen, ayrıca mücadeleye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Talisca ve Asensio olmasaydı ne olacaktı? Fenerbahçe'de bugün teknik direktör varlığına ne gerek var? Eğer Fenerbahçe bugün 57 puan aldıysa, minimum 12 puanını bu 2 oyuncu aldı."

"ŞU TABLODA LİGİ 2. BİTİRİRSE İYİ"

"Ligin sonundaki Karagümrük'ten içeride 1, dışarıda 2 gol yedi. Kayserispor'dan evinde 2 yedi. Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Antalyaspor'dan 2 gol yedi. Böyle bir durumda yani ligde küme düşme ihtimali olan takımlardan 2'şer gol yiyorsanız nasıl şampiyon olacaksınız? Fenerbahçe'nin şu tabloda ikinci olması iyi, bu oyuncu grubu ve oyun yapısına göre."

"BİR DEFA DA DEĞİŞİKLİK YAPMADAN YEN KARDEŞİM"

"Asensio'yu belki adalesinde problem var diye oynatmadı, saygı duyabilirim. Ancak 52 dakika oynayabilecek durumda bir oyuncu varsa, şampiyonluk yarışıysa, ismi dışında sevimsiz bir stattaysa Asensio'yla başlayabilirsin. Adalesinde bir problem varsa ki bandajı vardı, risk varsa erken değişiklik olmuyor mu bu sefer? Peki hep şey diyorlar ya; şapkadan tavşan çıkardı, bir değişiklik yaptı. Bir defa da değişiklik yapmadan yen kardeşim."