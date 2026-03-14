Ramazan Bayramı'nda sağanak yurdu etkisi altına alıyor

Ramazan ayı, vatandaşların ilk gün heyecanıyla; sevdikleriyle iftar sofralarında buluşarak, ekmeğini paylaşarak devam ediyor.

Son günlerine yaklaşırken Müslüman alemi, Ramazan Bayramı'nı da iple çekiyor.

Bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek isteyenler için ise hava durumu raporu pek iç açıcı olmayacak.

Yağmur ülkeyi esir alırken, akraba ziyaretleri zorlu geçecek.

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA

Peki bayramda, hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyredeceği görülüyor.

Yağışlar ise bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor.

Bazı kesimlerde sağanak yağmurları etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıkları özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile kuzeydoğu bölgelerde normallerinde olacak.

Ülke genelinde bayram boyunca yağış miktarının yüksek olması bekleniyor.

Marmara:

Bayram boyunca serin ve değişken hava hakim olacak.

Tahminler 9-15 derece aralığında değişiyor; arife ve bayramın ilk gününde yağmurlu, bulutlu, sonraki günlerde parçalı bulutlu ve hafif ısınma bekleniyor.

Yağış ihtimali özellikle ilk günlerde sağanak şeklinde yüksek olarak değerlendiriliyor.

İç Anadolu:

Serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Arefe günü 11-12 derece yağmurlu, bayramın ilk günü 12 derece yağmurlu, parçalı bulutlu olacak.

Bayramın 2. günü ise sıcaklıkların 12 derece civarında ve havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bayramın son gününde, 14 derece ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi:

Arefe günü 16 derece ve yağışlı bir hava görülecek.

Bayramın 1. günü 14 derece bulutlu ve yerel yağışlarla geçecek.

Bayramın 2. gününde 14 sıcaklık değerleri ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Bayramında son günü ise 18 derece ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları:

18-21 derece civarı sıcaklıklar, yer yer güneşli ancak kısa süreli sağanak ihtimali bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu:

12-15 derece sıcaklık ve kuvvetli yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu:

Sıcaklıkların 3-10 derece aralığında olacağı, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski devam edeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de ise bayramda çok bulutlu ve sağanak yağışlı günler görülecek.

Mevsim normallerinde sıcaklıklar kaydedilecek.