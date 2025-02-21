İHA
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında, Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yaptığı tahmin edilen Y.E.K. (33) yönetimindeki tırı durdurdu.
3,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 3 TONLUK KAÇAK TÜTÜN
Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Y.E.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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