İHA

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında, Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yaptığı tahmin edilen Y.E.K. (33) yönetimindeki tırı durdurdu.

3,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 3 TONLUK KAÇAK TÜTÜN

Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Y.E.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.