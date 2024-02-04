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Kırşehir'de bir kişi kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

Kırşehir'de bir kişi kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı Kırşehir'de çevreyi rahatsız ettiği için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan ve kalbinden bıçaklanan bekçi ağır yaralandı.