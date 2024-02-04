Kırşehir'de bir kişi kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

Kırşehir merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde B.Y.'nin (31) de bulunduğu mahalle bekçileri, arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında alkol alan K.B. (35) ve yanında bulunan 2 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı.
Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden K.B. ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.
Bekçiyi kalbinden bıçakladı
Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı.
Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Durumu ağır
Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan K.B. ile beriberindeki 2 kişi gözaltına alındı.
2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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