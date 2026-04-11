Trabzonspor, Alanyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk olduğu rakibi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 58. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle öne geçti.

63. dakikada Chibuike Nwaiwu ve Güven Yalçın arasındaki pozisyon için 2 dakika süren kontrolün ardından VAR uyarısı geldi.

Hakem Mehmet Türkmen, incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada topun başına geçen Güven Yalçın, penaltıdan ağları havalandırdı ve skora eşitliği getirdi.

FOLCARELLI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, 71. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR, 6 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Ligde 6 maç aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, puanını 64'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

ALANYASPOR BERABERLİĞE ABONE

Ligde oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 4'ünde beraberlik alan Alanyaspor, 33 puana yükseldi.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trabzonspor, gelecek hafta evinde Başakşehir'i konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Alanyaspor 1-1 Trabzonspor

90' Alanyaspor'da Ümit Akdağ sarı kart gördü.

90' Zubkov'a atılan uzun pas çok hızlı kaldı ve top taca gitti.

90' Trabzonspor boşluk ararken pas hatasıyla topu kaybetti.

90' Maestro'nun uzaklardan çektiği şut doğrudan dışarıya çıktı.

89' Alanyaspor'da Janvier yerine Fatih Aksoy oyuna dahil oldu.

89' Trabzonspor'da Augusto yerine Bouchouari oyuna dahil oldu.

88' İzzet Çelik'in sağ çaprazdan vurduğu şut kalenin yanından dışarıya çıktı.

86' Trabzonspor yine pas yaparak Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor.

84' Trabzonspor'da Nwakaeme yerine Lovik oyuna dahil oldu.

83' Pina'nın ceza alanına çevirdiği ortada hava topu mücadelesinde yerde kalan oyuncular sonrası Mehmet Şimşek, Alanyaspor lehine faul kararı verdi.

82' Alanyaspor'da Güven Yalçın yerine Mounie oyuna dahil oldu.

81' Janvier ceza alanına düşen topa şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

80' Nwakaeme'nin kornerden açtığı orta direkt olarak kaleci Victor'a gitti.

79' Trabzonspor tüm futbolcularıyla birlikte Alanyaspor yarı alanında boşluk arıyor.

77' Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

77' Mustafa Eskihellaç'ın sol çaprazdan çektiği direğin dibinden auta çıktı.

76' Nwakaeme'nin orta denemesinde Alanyaspor savunması başarılı.

75' Nwaiwu hava topu mücadelesinde yerde kaldı, Mehmet Şimşek faul düdüğü çaldı.

74' Nwakaeme tacı hızlı kullanmak isterken direkt olarak Alanyaspor'a verdi.

73' Ozan Tufan savunma arkasına atılan pasta ofsayta düştü.

71' Trabzonspor’da Folcarelli, yaptığı faul sonrası sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düştü.

70' Alanyaspor'da Janvier, Oulai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

69' Zubkov ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak top yandan dışarıya çıktı.

68' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Makouta yerine Maestro ve Enes Keskin yerine İzzet Çelik oyuna dahil oldu.

67' Güven Yalçın penaltı vuruşunda topu ve Onana'yı farklı köşelere gönderdi.

67’ Gol… Alanyaspor 1-1 Trabzonspor (Güven) (P)

65' Nwaiwu ceza sahası içinde elle topa temas edince karar penaltıya çevrildi.

63' Mehmet Türkmen, penaltı kontrolü için izlemeye gitti.

61' Alanyaspor pozisyon için itiraz ediyor, Mehmet Türkmen VAR ile iletişim halinde.

61' Güven Yalçın savunma arkasına atılan pasta topu kontrol etmek isterken elle müdahale edince Mehmet Türkmen düdüğünü çaldı.

60' Alanyaspor'da Efecan Karaca ofsayta yakalandı.

58' Pina'nın sağ kanattan açtığı ortada Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

58’ Gol… Alanyaspor 0-1 Trabzonspor (Ozan)

57' Zubkov'un sol kanattan yerden içeriye çevirdiği top kaleye paralel bir şekilde direğin dibinden dışarıya gitti.

55' Mustafa Eskihellaç ve Enes Keskin'in girdiği ikili mücadelede Enes yerde kaldı ve kalkamadı.

54' Ruan sol kanattan boş alanı değerlendirerek hızlı bir şekilde girdi ancak çektiği şut çok cılız bir şekilde Onana'nın üstüne gitti.

52' Makouta sağ kanattan içeriye çevirmek istedi ancak top doğrudan dışarıya çıktı.

51' Nwakaeme ve Enes Keskin'in çizgideki ikili mücadelesinde Mehmet Türkmen, Alanyaspor lehine faul düdüğü çaldı.

50' Trabzonspor, Alanyaspor yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

48' Ümit Akdağ orta denedi ama top direkt olarak Onana'nın kucağına gitti.

47' Nwakaeme çalımlarla ceza alanın girerek topu içeriye çevirmek istedi ancak kaleci Victor izin vermedi.

46' Alanyaspor, Efecan Karaca ile hızlı çıkmaya çalışırken yapılan pas hatası sonrası top kontrolü Trabzonspor'a geçti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Alanyaspor 0-0 Trabzonspor

45' Zubkov'un ortasında Augusto kafa vurdu ancak top doğrudan dışarıya gitti.

43' Zubkov, ceza sahasına havadan bir top gönderdi ama kaleci Victor yumruklayarak uzaklaştırdı.

42' Zubkov'un orta alandan ayağının dışıyla denediği pas Alanyaspor kalecisi Victor'a gitti.

41' Ui-Jo savunma arkasında topu aldı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

40' Alanyaspor bu dakikalarda baskını arttırmış durumda.

39' Enes Keskin orta denedi ancak Savic geçit vermedi.

38' Savic, savunma arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç'ı topla buluşturdu ancak Eskihellaç'ın açtığı orta Augusto'yu aşarak ceza alanı dışına gitti.

37' Trabzonspor penaltı itirazı yapıyor ama Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

36' Kornerden gelen ortaya kalenin hemen önünde Nwakaeme istediği gibi vuramadı ve Alanyaspor kalecisi Victor topu kontrol etti.

35' Oulai orta denedi ama Alanyaspor savunması topu kornere gönderdi.

33' Mustafa Eskihellaç hızlı çıkmak isterken Efecan Karaca onu faulle durdurdu.

32' Makouta'nın orta denemesinde Trabzonspor savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

31' Nwaiwu savunmadan topla birlikte çıkarak Augusto'ya pas vermek istedi, ancak pas hızlı kaldı ve doğrudan dışarıya gitti.

30' Serbest vuruşta Trabzonspor savunması Alanyaspor'a izin vermedi.

29' Alanyaspor'da Enes Keskin yerde kaldı, hakem Mehmet Türkmen faulu işaret etti.

27' Mustafa Eskihellaç sol kanattan topla birlikte ceza alanına girerek pas denedi, ancak Alanyaspor savunması başarılı şekilde uzaklaştırdı.

26' Efecan Karaca sağ kanattan orta denedi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

25' Trabzonspor, Alanyaspor ceza sahası önünde paslarla top çevirerek boşluk aradı ancak Pina'nın pasında top dışarıya çıktı.

23' Enes Keskin, sağ kanattan orta denedi ama Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

22' Mustafa Eskihellaç sol kanattan bir orta denedi ama top doğrudan üst ağlara gitti.

21' Alanyaspor tüm oyuncularıyla birlikte kendi yarı alanında savunma yapıyor.

20' Pina, sağ kanattan bir orta denedi ama Alanyaspor savunması yine başarılı şekilde uzaklaştırdı.

19' Trabzonspor, kendi yarı alanında yaptığı paslarla Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor.

17' Pina, savunma arkasına atılan pasta topu çok güzel şekilde kontrol ederek önüne aldı ancak şut denemesinde kaleci Victor gole izin vermedi.

16' Zubkov'un denediği ortada Alanyaspor savunması yine kafa vuruşuna izin vermeyerek uzaklaştırdı.

14' Savic'in ortasında Alanyaspor savunması topu kornere gönderdi Trabzonspor üst üste kullandığı kornerlerle tehlike oluşturuyor.

13' Oulai, orta alanda kazandığı topu ceza alanı önüne sürerek şut denedi ancak top kornere gitti.

12' Trabzonspor ön alanda baskı yaparak Alanyaspor'un pas yaparak çıkmasına izin vermek istemiyor.

11' Ui-Jo savunma arkasına atılan topu kontrol etmek istedi ancak Nwaiwu yaptığı baskıyla topun taca gitmesini sağladı.

10' Oulai, tek pas denemesinde başarısız oldu top taca çıktı.

9' Zubkov'un kullandığı kornerde Alanyaspor savunması topu ceza alanı dışına çıkardı top Trabzonspor'un kontrolünde kaldı.

8' Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine Ozan Tufan için uzun bir top denedi ancak Alanyaspor savunması izin vermedi.

7' Nwaiwu'nun savunma arkasına Pina için gönderdiği top hızlı kaldı ve doğrudan dışarıya gitti.

6' Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Ozan Tufan kafa vuruşu yapmak istedi ancak Alanyaspor savunması izin vermedi ve top taca gitti.

5' Ümit Akdağ'ın kornerden gelen ortaya vurduğu kafa kalenin yanından auta gitti.

4' Ui-Jo'nun şutu Pina'ya çarparak kornere gitti.

3' Güven Yalçın'ın orta alanda Oulai'ye yaptığı hareket için faul kararı geldi.

2' Zubkov'un ceza alanı dışından çektiği şut kale direğinin üstünden auta gitti.

2' Trabzonspor maça ön alanda baskı yaparak başladı.

1' Maç başladı.