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Kırşehir’de işten çıkarıldı, tazminatını alamayınca makam aracına el koydurdu

Kırşehir’de işten çıkarıldı, tazminatını alamayınca makam aracına el koydurdu

Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi.