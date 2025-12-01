Kırşehir’de kaçak tütün operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu Karakurt yolu üzerinde bir kamyonu durdurdu.

KAMYONDA 3,5 TON KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Yetkililer, tütünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasının önemli bir kayıp önlediğini belirtti.

Kamyon sürücüsü B.Ş., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.