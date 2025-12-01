Kırşehir’de kaçak tütün operasyonu

- Kırşehir'de polis, bir kamyonda yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde 3,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.
- Kaçak tütünler piyasaya sürülmeden yakalanarak önemli bir kayıp önlendi.
- Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu Karakurt yolu üzerinde bir kamyonu durdurdu.
KAMYONDA 3,5 TON KAÇAK TÜTÜN BULUNDU
Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Yetkililer, tütünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasının önemli bir kayıp önlediğini belirtti.
Kamyon sürücüsü B.Ş., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.