Kırşehir’de kaçak tütün operasyonu

Polisin durdurduğu kamyonda değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 20:32
  • Kırşehir'de polis, bir kamyonda yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde 3,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.
  • Kaçak tütünler piyasaya sürülmeden yakalanarak önemli bir kayıp önlendi.
  • Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu Karakurt yolu üzerinde bir kamyonu durdurdu.

KAMYONDA 3,5 TON KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Yetkililer, tütünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasının önemli bir kayıp önlediğini belirtti.

Kamyon sürücüsü B.Ş., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

