Kocaeli'de 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

AA

Dolandırıcılar kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor..

Son yaşanan olayda ise, 2 şüpheli Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarının alındığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen M.A.U. ve K.A.Y'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.