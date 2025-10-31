Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü göçüğün yakınındaki metro hattı görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde, dün sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bina büyük bir gürültüyle yan yattı.

ENKAZDAN ACI HABER GELDİ

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir Ailesi'nden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedenlerine yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaralı olarak kurtarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin 19 saatlik yoğun çalışması sonucunda baba Levent Bilir (44) ve anne Bilir’in cansız bedenleri de enkazdan çıkarıldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Feci olayda yaşamını yitiren 4 kişilik Bilir Ailesi, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

METRO HATTI İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Bilir Ailesi'ne mezar olan binanın yaklaşık 20 metre yakınından geçtiği belirtilen metro hattı, olay sonrası tartışma konusu oldu.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, hattın içinde su sızıntısı, kayma ya da yapısal hasar tespit edilmediği bildirildi.