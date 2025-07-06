Kocaeli'de ağaçtan kopan dal, 3 kişinin üzerine düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı’nda, bir çınar ağacından kopan büyük dal, meydanda bulunan 3 kişinin üzerine düştü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalın altında kalan kişiler, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olası tehlikelere karşı bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek girişe kapatıldı.