Kocaeli'de ahşap fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ndeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde, kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontrplak parçalarının bulunduğu alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, içten içe yanmaya devam eden talaşlar nedeniyle bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.