Kocaeli'de ahşap fabrikasında yangın

Gebze ilçesinde bir fabrikanın kereste, ahşap, talaş ve kontrplakların bulunduğu bahçesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 17:56
  • Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.
  • Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
  • Talaşların yanmaya devam etmesi nedeniyle soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ndeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde, kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontrplak parçalarının bulunduğu alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, içten içe yanmaya devam eden talaşlar nedeniyle bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

