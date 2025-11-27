Kocaeli'de aranan evin odalarından sigara imalathanesi çıktı

- Kocaeli'nde daireye yapılan baskında kaçak sigara imalathanesi bulundu.
- Operasyonda 86 bin 320 dal doldurulmuş makaron ve 431 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
- On kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
YÜKLÜ MİKTARDA MAKARON VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda:
86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron,
236 bin dal bandrolsüz boş makaron,
6 sigara sarma makinası,
1 kompresör,
431 kilo kıyılmış kaçak tütün
ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 10 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.