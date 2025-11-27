Kocaeli'de aranan evin odalarından sigara imalathanesi çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA MAKARON VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda:

86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron,

236 bin dal bandrolsüz boş makaron,

6 sigara sarma makinası,

1 kompresör,

431 kilo kıyılmış kaçak tütün

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.