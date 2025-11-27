Abone ol: Google News

Kocaeli'de aranan evin odalarından sigara imalathanesi çıktı

Kocaeli'de bir daireye baskın yapan ekipler, kaçak sigara imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 18:36
  • Kocaeli'nde daireye yapılan baskında kaçak sigara imalathanesi bulundu.
  • Operasyonda 86 bin 320 dal doldurulmuş makaron ve 431 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
  • On kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Derince ilçelerinde 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA MAKARON VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda:

86 bin 320 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron,

236 bin dal bandrolsüz boş makaron,

6 sigara sarma makinası,

1 kompresör,

431 kilo kıyılmış kaçak tütün

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

