Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, M.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı.
İTFAİYE SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.