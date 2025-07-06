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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobil, kaldırımda asılı kaldı

Dilovası ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, ağaçlık alana düşmeden, kaldırımda asılı kaldı. Kazada, otomobilin sürücüsü M.D. yaralandı.

DHA DHA
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, M.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı.

İTFAİYE SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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