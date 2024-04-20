Kocaeli'de aynı istinat duvarı 5 ay içinde tekrar çöktü: Bina sakinleri tahliye edildi Henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılan istinat duvarı yolun bir kısmının çökmesine neden olurken, 5 katlı apartman güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Aynı duvarın 5 ay önce tekrar yıkıldığı tespit edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli’de çöken istinat duvarının ardından panik dolu anlar yaşandı.

İzmit ilçesinde dün akşam Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta inşaat temelini ayıran istinat duvarı bilinmeyen sebeple yıkıldı.

Yol çöktü

Duvarla birlikte yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edildi

Polis ekipleri şeritlerle sokağı kapatırken, yaya giriş ve çıkışlarını engellendi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tahliye edildi.

5 ay önce de çöktüğü ortaya çıktı

Sokağın tamamen çökmesini engellemek için bölgeye iş makinesi sevk edildi. İş makinesiyle yol desteklendi.

Öte yandan, istinat duvarı 5 ay önce tekrar çökmüş ve onarılmıştı.

"Dün gece saatlerinde yine toprak kayması oldu"

Kuaför dükkanı esnafı Yavuz Fındık, "İstinat duvarı daha önce çökmüştü, belediye ekipleri yaptı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından, sokak tekrar açılmıştı. Dün gece saatlerinde yine toprak kayması oldu. Sabah geldim kuaför dükkanımı açtım, toprak yavaş yavaş kaymaya devam ediyordu. İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor. Fırın sahibi bir an önce yapılasını talep etti." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)