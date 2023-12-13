Kocaeli'de batan yüzer havuzdan atlayarak kurtuldular Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz batarken, yüzer havuzda bulunanların denize atladığı anlar görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı.

Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.

2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batan yüzer havuzdan denize atladılar

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez’ine atlayan kişilerin olduğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)