İHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı.
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.
2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Batan yüzer havuzdan denize atladılar
Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez’ine atlayan kişilerin olduğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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