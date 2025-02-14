Kocaeli'de baz istasyonlarından 1 milyon 300 bin liralık akü çalan kişi tutuklandı

İHA

Kocaeli'nin çeşitli bölgelerindeki istasyonlardan 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındı. Hırsızlıkla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın M.G. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, TUTUKLANDI

Aküleri kamyonetinin kasasına yükleyen şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.