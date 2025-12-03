Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkıp eşini boğdu: Katil koca için iddianame hazırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'de kan donduran cinayet...

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında geçen yıl 9 Kasım’da meydana gelen olayda, Yakup Söğütçü, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı.

EŞİNİ ELLERİYLE BOĞDU

Eve giden Söğütçü, 10 yıllık eşi Esma Söğütçü’yü, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra elleriyle boğdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

3 çocuk annesi Söğütçü, otopsi işlemleri sonrası Düzce’de toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Yakup Söğütçü, polisin çalışması sonucu yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EŞİNİN SIRTÜSTÜ YERE DÜŞTÜĞÜNÜ VE KAFASININ ARKASINI YERE ÇARPTIĞINI ANLATTI

Hazırlanan otopsi raporunda Esma Söğütçü’nün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilirken, ölümünün elle boğmaya bağlı olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Yakup Söğütçü, savcılıkta verdiği ifadede, olay gecesi eşi ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler kullandıklarını, eşinin kendisine gelmesi için üzerine soğuk su tuttuğunu, eşinin de soğuk su ile temas edince tökezleyerek sırtüstü yere düştüğünü ve kafasının arkasını yere çarptığını, kafasının arkasında kanama veya yara görmediğini anlattı.

Sabah eşini uyandırmak istediğini, tepki gelmeyince sırtüstü çevirmeye çalıştığını, bu arada ağız ve burun kısmında yoğun kan gördüğünü ve 112’yi aradığını belirten Söğütçü, uyuşturucu nedeniyle neler yaşadığını tam olarak hatırlamadığını, eşini çok sevdiğini, kendisinin eşine karşı böyle bir olayı gerçekleştirmiş olamayacağını ifade ederek, suçlamaları reddetti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, olay gecesi maktul ile eşinin birlikte yoğun uyuşturucu madde tükettikleri, banyoda şüphelinin maktulün üzerine soğuk su dökmesi üzerine maktulün sırtüstü yere düştüğü ve kafasının arkasını yere çarptığı belirtildi.

Şüphelinin maktulü yatağına yatırdığı ve sabah kalktığında ağız ve burun kısmında yoğun kan gördüğü ve 112'yi çağırdığı, her ne kadar maktulün nasıl öldüğü konusunda şüphelinin açık ve net bir beyanı olmasa dahi Adli Tip Otopsi Raporu’nda belirtildiği üzere kanında uyuşturucu madde tespit edilen maktulün ölümünün elle boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla maktulün olay gecesi elle boğmaya bağlı olarak öldürüldüğünün açık ve net olduğu ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Savcı, bahse konu elle boğma eyleminin şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin kabulü gerektiğini belirterek, şüphelinin olay gecesi ve ölüme dair uyuşturucu kullanmasından dolayı bir şey hatırlamadığını beyan etmiş olsa da uyuşturucu maddeyi kendi rızası ile aldığı ve uyuşturucu madde etkisi ile maktule karşı eyleminin farkında olamayabileceği ancak bunun suçtan kurtulmaya yönelik savunma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İddianamede savcı, sanığın ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanığın yargılanmasına 6 Şubat’ta başlanacak.