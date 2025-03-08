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İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 gün önce bir lisenin yanında bulunan durakta lise 9. sınıf öğrencisi Ö.Ş.Ö., okul çıkışında daha önce kavgalı olduğu ve başka lisede okuyan akranı ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma sonrası çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi ile Ö.Ş.Ö., birbirini bıçakladı.

ŞOFÖR YARALIYI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bacağından yaralanan Ö.Ş.Ö., arkadaşları ile birlikte durakta bekleyen şehir içi otobüsüne bindi.

Durumu fark eden otobüs şoförü Gökhan Yiğe, Ö.Ş.Ö'yü hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bir yolcu ise gencin kan kaybı yaşamaması için yaralının bacağına kravat bağladı.

O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

2 gencin hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BACAĞINDAN ÇOK KAN AKTI"

Olaya ilişkin yaşananları anlatan otobüs şoförü Gökhan Yiğe, şöyle konuştu: