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Kocaeli'de çocuk gürültüsü tartışmasında 1 kadın bıçaklandı

Kocaeli'de çocuk gürültüsü sebebiyle çıkan tartışmada kan aktı. Alt ve üst kat komşular arasında yaşanan kavgada bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
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Kocaeli'de çocuk gürültüsü tartışmasında 1 kadın bıçaklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde apartmanda alt ve üst katta oturan komşular arasında çocuk gürültüsü sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine alt katta oturan A.A., eline aldığı bıçakla komşusu Ajda Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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