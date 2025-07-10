Kocaeli'de çocuk gürültüsü tartışmasında 1 kadın bıçaklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde apartmanda alt ve üst katta oturan komşular arasında çocuk gürültüsü sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine alt katta oturan A.A., eline aldığı bıçakla komşusu Ajda Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.