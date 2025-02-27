Kocaeli'de dökülen fayanslar nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı

DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairelerden birinin banyosunda bazı fayanslar düştü.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri caddedeki trafiği durdurdu.

1 saat süren incelemenin ardından ekipler binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.