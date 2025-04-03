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İHA

Kocaeli'de bir gıda skandalı yaşandı.

Körfez ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşlar, kısa süre içinde rahatsızlandı.

Aynı işletmede yemek yediği tespit edilen vatandaşlarda, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

VAKA SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi; Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İŞLETME GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.