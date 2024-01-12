Kocaeli'de ehliyetine el konulan sürücü kaza yaptı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı, ağaca çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücü K.Ş.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ehliyetine el konulmuş
Sürücünün kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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