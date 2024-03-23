AA & Ensonhaber
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 polis memuru itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Durumları iyi
Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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