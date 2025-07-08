Kocaeli'de engelli kızını boğulmaktan kurtaran baba son yolculuğuna uğurlandı Denizde engelli kızını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren baba, hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Murat Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.