Kocaeli'de engelli kızını boğulmaktan kurtaran baba son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Cebeci Çamlık Mahallesi'ndeki Uzunkum Plajı'nda dün meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Murat Akın, engelli kızı Rana'yı kucağına alarak denize girdi.
Acı olayda, bu sırada oluşan dalgalar nedeniyle baba ve kızı suyun içinde çırpınmaya başladı.
KIZINI SUYUN ÜZERİNDE TUTMAYA ÇALIŞTI
Murat Akın, kızını suyun üzerinde tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla baba ve kızı denizden çıkarıldı.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Murat Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akın'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesine getirildi.
Cenaze, Güzeldere köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.