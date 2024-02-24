Eski sevgili vakasının adresi Kocaeli oldu.
Gebze ilçesinde Batuhan U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile barışmak istedi.
Evi cayır cayır yaktı
Batuhan U., teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini benzin döküp ateşe vererek hızlıca uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra alevleri kontrol altına aldı.
O anlar kameralara yansıdı
Eski kız arkadaşının evini yakan şahsın o görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda Batuhan U., gözaltına alındı.
"Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını al"
Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Batuhan U.'nun barışma teklifini reddeden SK'nin, polise verdiği ifadede, olay günü, gündüz saatlerinde şüphelinin kendisine, 'Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını al' mesajını attığını öğrenildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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