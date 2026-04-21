İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin çelişkili tutumu diplomasiyle bağdaşmıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD'nin ateşkesi ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, Lavrov'u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek ABD'nin ateşkesi 'sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini' belirtti.

"ABD'NİN TUTUMU DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü vurgulayarak 'Touska' adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti.

Arakçi, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken Arakçi, Rusya'nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti.