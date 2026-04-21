İstanbul'da sıcaklık düşüyor: Kuvvetli yağış bekleniyor

Bir süredir devam eden bahar havası bitiyor, sıcaklıkların düşeceği İstanbul'a sağanak geliyor.

İstanbul Valiliği'nden akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışlı havaya yönelik uyarı geldi.

Yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre il genelinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceği vurgulandı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Yağışların 22 Nisan Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, yağışlı sistemin perşembe sabah kenti terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceğini duyurdu.

18-20 derecelerle bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı günü akşam saatlerinden itibaren 5-7 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.