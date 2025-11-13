Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

- Kocaeli Çayırova'da bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
- Yangında dumandan etkilenen aile üyeleri hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
- Yangının, 4 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edilmektedir.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangını fark eden anne H.A. ve baba T.A., 3 çocuğu da dışarıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ersin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangında dumandan etkilenen anne H., baba T., çocuklar Y. (3) ve E.T. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.