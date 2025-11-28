Abone ol: Google News

Kocaeli'de evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı: Şüpheli yakalandı

Gebze ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çalan Ş.G. isimli kadın, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 17:23
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Ekim'de bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı.

Durumu fark eden ev sahibi, hemen ihbarda bulundu. 

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine polis herekete geçti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. isimli kadın olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI 

Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.

