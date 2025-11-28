Kocaeli'de evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı: Şüpheli yakalandı

- Gebze'de bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ş.G. İstanbul'da yakalandı.
- Ş.G., emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilip tutuklandı.
- Ev sahibi durumu fark edip ihbarda bulunduktan sonra polis harekete geçti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Ekim'de bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı.
Durumu fark eden ev sahibi, hemen ihbarda bulundu.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine polis herekete geçti.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. isimli kadın olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.