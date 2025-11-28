Kocaeli'de evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı: Şüpheli yakalandı Gebze ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çalan Ş.G. isimli kadın, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.