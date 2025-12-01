Kocaeli'de itfaiye erinden duygulandıran fedakarlık

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir apartman yangını çıktı.
- İtfaiye eri Cihat Oruç, mahsur kalan Ali Oğlakçı'ya kendi hava maskesini vererek kurtardı.
- Oğlakçı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanda yangın çıktı.
Yeniköy Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MASKESİNİ MAHSUR KALAN KİŞİYE VERDİ
Apartmana giren itfaiye eri Cihat Oruç, kendi hava maskesini, dumanların arasında kalan ve nefes almakta zorluk çeken Ali Oğlakçı’ya taktı.
Oğlakçı, ardından itfaiyenin sepetli merdivenine alınarak apartmandan indirildi.
MÜDAHALE EDİLDİ
Dumandan etkilenen Oğlakçı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.