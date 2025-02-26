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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, D100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı yakınlarında, G.K.'nın kullandığı 41 TY 846 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri yerinden sökerek 15 metre sürüklendi.

AĞACA ÇARPIP PARÇALANDI

Ardından ağaca çarpan araç takla atarak, yoldan 2 metre aşağıya, çalılık alana düşüp ters durdu. Araçtan bazı parçalar yola savrulurken, bazı parçalar ise ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü G.K. ile yolcu M.D., G.Y. ve bebek İ.M.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.