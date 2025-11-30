Abone ol: Google News

Kocaeli'de kontrolden çıkan cip iş yerine daldı

Kocaeli'de kontrolden çıkan cipin şarküteriye daldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 05:21
  • Kocaeli'de Erdoğan C. yönetimindeki cip kontrolden çıkıp şarküteriye daldı.
  • Güvenlik kameraları kazayı kaydederken, bir müşteri raflar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
  • Olay yerine sevk edilen polis, soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde Erdoğan C. idaresindeki cip kontrolden çıkarak şarküteriye daldı.

Bu sırada alışveriş yapan müşteri, yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa Haberleri